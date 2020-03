Erdogan: Tyrkia takka nei til 1 milliard euro i bistand

utenriks

– Vi vil ikkje ha desse pengane, sa presidenten på ein pressekonferanse måndag, men utan å spesifisere kva land som har komme med tilbodet.

I 2016 inngjekk EU og Tyrkia ein avtale om at Tyrkia skulle stanse flyktningstraumen mot Europa i byte mot titals milliardar kroner i bistand. EU skulle samtidig ta imot kvoteflyktningar for å avlaste Tyrkia.

Men fredag gjorde Erdogan det klart at dei ikkje lenger vil hindre flyktningar i å reise til Europa. Grunngivinga hans er at EU ikkje har oppfylt sin del av avtalen, og at Tyrkia ikkje har kapasitet til å ta imot fleire flyktningar.

Nærare 1 million sivile syrarar stangar no mot grensa til Tyrkia på grunn av offensiven til den syriske regjeringshæren mot opprørarar og tyrkiske styrkar i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

EUs utanrikssjef Josep Borrell og EUs kommissær for krisehandtering, Janez Lenarcic, var tysdag på veg til Tyrkia for eit to dagar langt høgnivåmøte om flyktningkrisa og situasjonen i Idlib.

(©NPK)