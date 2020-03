Dråpen i Havet tilbyr frivillige å forlate Lesvos

utenriks

Ifølgje DiHs leiar Trude Jacobsen har nokon valt å reise til Aten, medan andre reiser heim og får dekt heimreisa av organisasjonen.

– Vi er lei oss for at situasjonen har vorte sånn som den vart, og tenker spesielt på bebuarane i Moria-leiren. Vi ønsker samtidig å uttrykkje at vi har forståing for den frustrasjonen mange i Hellas føler, og vi håpar på ei snarleg løysing til beste for alle, skreiv Jacobsen på Facebook måndag kveld.

Dei frivillige har fått tilbod om å forlate den greske øya etter at tre bilar med frivillige frå organisasjonen vart angripne av det Jacobsen omtaler som høgreekstreme søndag kveld. Dei frivillige måtte flykte frå staden medan bilane vart ramponerte med stein, køller og stokkar. Ingen personar vart fysisk skadde.

Jacobsen skildrar situasjonen for dei frivillige som uoversiktleg og utrygg. Men aller mest fryktar ho konsekvensane for dei rundt 20.000 asylsøkarane som bur i Moria-leiren.

– No er situasjonen slik at ingen hjelpeorganisasjonar kjem seg til leiren. Alle vegane er stengde og blokkerte av valdelege grupper. Det er ikkje lenger nokon klinikk som er open, og ikkje noko tilbod til dei som bur i leiren, seier ho til ABC Nyheter.

(©NPK)