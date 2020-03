WHO: Mange fleire virustilfelle utanfor Kina

utenriks

– I dei siste 24 timane vart det registrert nesten ni gonger så mange covid-19-tilfelle utanfor Kina enn i Kina, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO seier at dei først og fremst er bekymra for situasjonen i fire land utanom Kina, nemleg Sør-Korea, Japan, Iran og Italia.

Ifølgje dei siste tala er det registrert til saman over 90.000 tilfelle over heile verda, over 3.000 dødsfall frå sjukdommen.

I Kina, der viruset først vart oppdaga, har talet på nye tilfelle som blir registrert, gått ned dag for dag. Søndag fekk WHO melding om berre 206 nye tilfelle i landet, noko som er det lågaste talet sidan 22. januar, ifølgje Tedros.

Utanfor Kina er det til saman registrert 8.739 smittetilfelle i 61 land, og 127 dødsfall.

