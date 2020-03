Viruset påvist i New York

utenriks

– Pasienten har luftvegssymptom, men tilstanden er ikkje alvorleg, sa guvernør Andrew M. Cuomo søndag.

Kvinna, som er i slutten av 30-åra, er no i heimekarantene på Manhattan. Det blir antatt at ho vart smitta under ei reise i Iran.

Den siste veka er eit aukande tal smittetilfelle vorte stadfesta i USA, mange av dei i delstaten Washington nordvest i landet. Her har styresmaktene innført unntakstilstand, og forskarar trur viruset kan ha spreidd seg ukontrollert i Seattle i seks veker før det vart oppdaga.

(©NPK)