Syriske regjeringsstyrkar tar tilbake kontrollen over strategisk viktig by i Idlib

Syriske opprørsstyrkar med støtte av Tyrkia kjempa til seg kontrollen over byen Saraqeb for fire dagar sidan. Måndag melder eksilgruppa at syriske regjeringsstyrkar med hjelp frå russiske kampfly har tatt tilbake kontrollen over byen.

Dei intensiverte kampane har ført til auka press mot grensepasseringane mellom Tyrkia og Hellas, men det er uklart om den tyrkiske regjeringa er innstilt på å nullstille avtalen med EU. President Recep Tayyip Erdogan seier at Tyrkias kapasitet er sprengd og at Europa må ta sin del av migrantbyrda.

Saraqebs geografiske plassering gjer den viktig for begge krigførande partar. Byen ligg langs hovudvegen som forbind Damaskus med den nordlege provinsen Aleppo. Den er den nest største i Idlib-provinsen etter Maaret al-Numaan.

Søndag opplyste den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar at Tyrkia har sett i verk ein omfattande militæroffensiv mot president Bashar al-Assads styrkar. Framrykkinga skjer etter at 34 tyrkiske soldatar vart drepne under syriske angrep i Idlib torsdag.

Syria svarte i helga med å stenge luftrommet over Idlib-provinsen, slik at tyrkiske fly og dronar ikkje skal kunne sendast inn i området for å forsyne opprørarane med logistisk og militær støtte.

EU fryktar reprise

Opptrappinga av valden i Idlib har ført til ein ny flyktningstraum og frykt i EU for at ein reprise av krisa frå 2015 er på trappene. Den gong var hundretusenvis av flyktningar på vandring rundt i Europa. Ein avtale mellom EU og Tyrkia førte til ei slags avklaring, men no har den tyrkiske regjeringa opna grenseportane mot Hellas, førebels i avgrensa omgang.

Tyrkia husar allereie 3,5 millionar syriske flyktningar og har gjort det klart at mottaksapparatet ikkje har kapasitet til å ta hand om den siste bølgja på anslagsvis ein million syrarar som er drivne frå heimane sine sidan oppblussinga av kampane i Idlib i desember.

Tusenvis av migrantar har samla seg ved grensepasseringane mot Hellas og Bulgaria. Greske grensevakter og militære avdelingar har mobilisert og tar i bruk tåregass, sjokkgranatar og vasskanonar for å hindre at gjerda blir rivne ned og at migrantar tar seg over. Så langt har berre nokre titals menneske klart å forsere sperringane, eller tatt seg over elva som markerer grensa.

Greske styresmakter opplyser at det i helga vart gjort rundt 10.000 forsøk på å forsere sperringane og elva. Grensevaktene arresterte 68 personar for ulovleg grensepassering.

Forsvarsdepartementet i Aten melder at det måndag vil bli halde ei militærøving med skarp ammunisjon langs landsgrensa mot Tyrkia. Øvinga skal gå føre seg i 24 timar og finn stad i Evros-regionen, ein stad som opplever sterkt press frå migrantane.

Øyane

Andre prøver å ta seg til dei greske øyane i overfylte gummibåtar. Søndag vart det frå gresk side meldt om at minst ein gummibåt vart velta med vilje då den nådde gresk farvatn. To småbarn vart sende til sjukehus på Lesvos, det eine medvitslaust. Barnet vart seinare meldt omkomme.

Førebels er det ikkje meldt om nokon ny armada med gummiflåtar, og det er uklart om tyrkiske styresmakter hjelper migrantane til å ta seg over til dei greske øyane. Regjeringa i Hellas seier at dei siste hendingane ber preg av å vere organiserte frå tyrkisk side og at tyrkiske grensevakter nærast hjelper migrantane med å ta seg over gjerda.

Greske immigrasjonsstyresmakter seier at all vidare behandling av asylsaker blir lagt på is, og at dei som tar seg inn på gresk område på ulovleg vis, blir arresterte og sendt tilbake til tyrkisk side utan noka form for registrering.

Dei som har klart å komme seg inn i gresk farvatn sjøvegen, blir umiddelbart ført til land av greske patruljebåtar. Deretter blir dei køyrde vekk i kvite bilar.

