Sverige stansar flygingar til Iran

utenriks

Iran Air flyr vanlegvis ein gong i veka til Göteborg og to gonger i veka til Stockholm.

Svenske helsestyresmakter grunngir avgjerda med at Iran ikkje har kontroll over koronaviruset. Iran melde måndag at det er registrert 1.501 smittetilfelle og 66 døde av koronaviruset i landet.

I Sverige er det registrert 14 smittetilfelle, og to som hadde reist til Iran og fire som har vore i kontakt med desse to.

Det er ikkje innført stans i flygingar til og frå Kina fordi svenske helsestyresmakter har eit godt samarbeid med helsestyresmaktene deira.

