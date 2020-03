utenriks

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) senka måndag anslaget sitt for den globale veksten med 0,5 prosentpoeng.

Det nye anslaget er 2,4 prosent, det lågaste sidan finanskrisa i 2008 og 2009.

Og sjølv dette scenarioet kan vere for optimistisk, sidan det føreset at spreiinga av viruset snart kjem under kontroll. Viss ikkje kan den global økonomiske veksten falle til 1,5 prosent.

(©NPK)