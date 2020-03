Koronaviruset har kravd over 3.000 liv globalt

utenriks

Over 88.000 menneske er på verdsbasis smitta av viruset, som er spreidd til over 60 land etter at det først vart oppdaga i Kina i fjor.

Måndag melder styresmaktene i Sør-Korea om nesten 500 nye smittetilfelle, noko som sender det samla talet smitta opp til 4.000. Sør-Korea er det landet utanom Kina som er hardast ramma av viruset.

Kinesiske styresmakter melder måndag om 42 nye dødsfall, alle i Hubei-provinsen. Viruset skal ha opphavet sitt på ein marknad der det har vorte selt ville dyr i Hubeis hovudstad, Wuhan.

Etter at det vart meldt om ein auke i talet på tilfelle i Kina søndag, melder styresmaktene om 202 nye smittetilfelle. Det er den lågaste auken sidan slutten av januar. Meir enn 80.000 menneske er smitta i det mest folkerike landet i verda.

Styresmaktene i USA stadfestar søndag at ein ny amerikansk statsborgar, ein mann, er stadfesta død av viruset. Éin i USA har døydd av viruset tidlegare, også han i delstaten Washington.

Fleire amerikanske delstatar har meldt om virustilfelle dei siste dagane. Søndag kveld stadfesta styresmaktene i Florida at det òg er stadfesta to tilfelle der, skriv ABC News.

(©NPK)