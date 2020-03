Grønt på børsane i Asia etter fleire dagar med fall

utenriks

Shanghai-indeksen steig 0,66 prosent ved opning måndag, medan Shenzhen-indeksen steig 1,12 prosent. Dei første timane av handelen steig førstnemnde med 2,8 prosent og sistnemnde med 3 prosent.

I Japan starta det med nedgang, før det snudde i løpet av den første timen.

Nedgangen for Nikkei-indeksen var på 1,09 prosent, medan for den breiare Topix-indeksen var nedgangen på 1,26 prosent då marknaden opna. Dei første timane kraup Nikkei-indeksen opp til ein auke på 1 prosent, det same gjorde Topix-indeksen.

I Hongkong var det ein oppgang på 0,6 prosent.

Aller størst nedgang måndag var det for den australske S & P/ASX 200-indeksen, som opna 2,2 prosent i minus. Det er sjuande dag på rad at handelen opnar i raudt i landet, skriv The Guardian.

I tidleg handelstimar fall aksjemarknaden «down under» ytterlegare, ned til 2,8 prosent. Det snudde likevel gjennom dagen, og halvannan time før handelsslutt var nedgangen på 0,68 prosent.

I Sør-Korea opna Kospi-indeksen med ein oppgang på 0,5 prosent, men fall 1,2 prosent i dei tidlege handelstimane. Om lag midt på dagen var det likevel ein oppgang på rundt 1, 3 prosent.

(©NPK)