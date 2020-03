Børsane snur etter varslar om krisetiltak

utenriks

I Oslo steig hovudindeksen heile 3,5 prosent då aksjehandelen byrja. I London og Frankfurt var oppgangen på høvesvis 2,8 og 1,8 prosent.

Då børsen stengde i Tokyo, hadde Nikkei-indeksen stige 0,95 prosent. Oppgangen i Shanghai vart på 3,15 prosent, medan Hongkong-børsen steig 0,62 prosent.

I Japan peika pilene først nedover, men stemninga snudde då sentralbanken i landet måndag varsla tiltak for å sikre stabilitet i finansmarknadene. Også USAs sentralbank har opna for tiltak etter at spreiinga av koronaviruset førre veke utløyste store børsfall.

