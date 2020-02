Undergrunnsstasjonen på Gare de Lyon i Paris evakuert på grunn av brann

utenriks

Uroa skal ha brote ut på sidelinja av ein konsert med ei kongolesisk stjerne. Det skal dreie seg om ein ulovleg demonstrasjon mot artisten Fally Ipupa, men omstenda var tidleg fredag kveld uklare.

– Unngå området, og la nødetatane få komme fram, tvitra politiet i Paris fredag kveld.

Politiet seier dei greip inn for hindre at skuterar og søppelkasser vart sette i brann, noko som sende ein tjukk, svart røyksky opp over området. Det blir opplyst at brannen sidan har komme under kontroll, og at brannmannskapa no er i ferd med å sløkke han.

Filmsnuttar som er lagde ut på Twitter, gir inntrykk av at nokre av demonstrantane på eit tidspunkt prøvde å hindre brannfolk i å ta seg fram til brannen.

Togselskapet SCNF seier at undergrunnsstasjonen på Gare de Lyon er evakuert for å vere på den sikre sida.

Kongolesarar i eksil protesterer frå tid til anna mot artistar frå heimlandet som opptrer i Frankrike eller Belgia, ofte med skuldingar om at dei har band til tidlegare president Joseph Kabila eller etterfølgjaren hans, Felix Tshisekedi.

Ein planlagd konsert med Ipupa i 2017 vart avlyst på grunn av faren for uro.