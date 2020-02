USA: Minst 38 drepne av høgreekstreme i 2019

utenriks

Det kjem fram i organisasjonen den årlege rapporten «Murder and Extremism in the United States» frå Anti-Defamation League (ADL).

2019 var det sjette verste året når det gjeld vald utført av høgreekstreme i USA sidan 1970, ifølgje rapporten. Masseskytinga der 22 vart drepne i ein Walmart-butikk i El Paso i Texas i august, stod for over halvparten av dødsfalla.

Gjerningsmannen Patrick Crusius skal, ifølgje politiet, ha tilstått å ha skote målretta mot mexicanarar i butikken.

Berre bombeangrepet i Oklahoma i 1995 og skytinga på nattklubben Pulse i Orlando i 2016 var meir dødeleg, ifølgje rapporten.

17 angrep

Dei 42 drapa er fordelte på 17 angrep. Det er ein nedgang frå 53 drap i 2018, men ein oppgang frå 41 i 2017.

– Dette er ein del av ein generell trend med stadig meir dødelege angrep frå innanlandsterroristar i USA, heiter det i rapporten.

Minst 330 personar har vorte drepne av høgreekstreme i USA det siste tiåret – 76 prosent av alle ekstremismetilknytte drap i landet.

– Dette burde ikkje lenger vere ei overrasking for nokon. Folkevalde, rettsstellet og allmenta er nøydde til å erkjenne den farlege og alvorlege trusselen frå valdelege høgreekstreme, seier ADL-sjef Jonathan Greenblatt.

Toppen av isfjellet

– Det er viktig å hugse at drapa berre er toppen av isfjellet av det som er ekstremistisk vald i USA. For kvar person som blir drepen av ein ekstremist, blir mange fleire såra eller skadde i drapsforsøk og andre angrep, heiter det i rapporten.

Dei fire drapa som ikkje vart utførte av høgreekstreme, stammar alle frå det same angrepet i New Jersey i desember. Der vart ein politimann drepen på ein gravlund og tre personar i ein daglegvarebutikk med kosher-varer.

Styresmaktene meiner dei to gjerningsmennene bak dette angrepet var motiverte av hat mot jødar og rettsstellet. Begge to hadde band til rørsla Black Hebrew Israelite Movement, som ifølgje rapporten ikkje kan plasserast på ein høgre-venstre-akse.

Første sidan 9/11

Ein saudiarabisk student som er skulda for å ha skote og drepe tre personar på ein amerikansk luftforsvarsbase i Florida i desember, var truleg motivert av islamistisk ekstremisme.

Skyteepisoden ser ut til å vere det første utanlandske terrorangrepet på amerikansk jord sidan 11. september 2001, ifølgje rapporten. Gruppa inkluderer ikkje angrep utført av utanlandske aktørar i USA i oversikta si.

(©NPK)