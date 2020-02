Russland kallar tyrkiske styrkar terroristar

utenriks

– Dei tyrkiske soldatane skulle ikkje vere der dei var, og Tyrkia hadde ikkje informert Russland på førehand om kvar dei var, seier det russiske forsvarsdepartementet.

Russland understrekar samtidig at dei ikkje hadde noko å gjere med angrepet der 33 tyrkiske soldatar vart drepne, ifølgje Reuters. Det var det største tapet Tyrkia har lide hittil i Syria.

Tyrkia avviser den russiske påstanden om at dei tyrkiske soldatane var i ei gruppe terroristar.

– Eg vil slå fast at det ikkje var nokon væpna grupper rundt dei militære einingane våre under dette angrepet, sa den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar.

Han sa at angrepet skjedde trass i samordning med russarane, og at det heldt fram trass i at Tyrkia åtvara om at tyrkiske styrkar var der dei var. Han sa at også ambulansar vart treft.

(©NPK)