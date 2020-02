Professor: Økonomisk pandemi-uro går vanlegvis fort over

utenriks

Det som så langt er sikkert, er at viruset denne veka har gitt kraftige utslag på børsane og i andre finansmarknader.

På børsane både i USA og Noreg såg det fredag ut til at veka ville bli den verste sidan finanskrisa i 2008. Oljeprisen låg rundt 50 dollar fatet, kronekursen sokk til rekordlåge nivå, og det same gjorde rentene på amerikanske statsobligasjonar – eit signal om at frykta brer seg i marknadene.

Situasjonen har utløyst enkelte dramatiske spekulasjonar om kva som kan skje vidare.

– Det er ikkje vanskeleg å komme til eit punkt der dette vil likne på krisa i 2008 i eit scenario med pandemi, åtvarar Jennifer McKeown i konsulentselskapet Capital Economics, ifølgje avisa The Guardian.

Kraftig reaksjon

McKeown meiner det er umogleg å føreseie spreiinga av viruset og vite sikkert kor alvorleg situasjonen etter kvart blir.

Førebels er det eit avgrensa tal smitta utanfor Kina, men viruset spreier seg til stadig nye land. I visse område i Kina har svært strenge karantene-tiltak lamma delar av økonomien, noko som gradvis får ringverknader i resten av verda.

Professor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole meiner likevel at konsekvensane ikkje må overdrivast. Han minner om at børsane ofte reagerer kraftig når det oppstår frykt for pandemiar.

– Vanlegvis går det nokså fort over, avhengig av kor alvorleg pandemien blir, seier Grytten, som er professor i økonomisk historie og ekspert på økonomiske kriser.

I så fall vil uroa truleg ikkje setje veldig store, varige spor i økonomien.

– Ikkje redd for krise

Noko som er spesielt i den situasjonen verda er inne i no, er at pandemifrykta og tiltaka mot viruset allereie har fått store følgjer for enkelte næringar: reiseliv, transport, hotell, restaurantar og turisme.

– For dei som jobbar i næringane som blir ramma, er dette alvorleg nok, seier Grytten til NTB.

Samtidig understrekar han at uro på børsen og nokre sterkt ramma næringar ikkje er det same som ei krise som rammar heile den globale økonomien.

– Førebels ville eg ikkje vore redd for at dette skal føre til ei økonomisk krise, seier Grytten.

Kortvarige økonomiske følgjer var òg prognosen sjefen for Det internasjonale pengefondet, Kristalina Georgieva, kom med då ho nyleg kommenterte situasjonen. Samtidig mante ho til internasjonalt samarbeid for å handtere virusutbrotet.

– Rop om hjelp

Ein som er meir uroleg, er Jörg Wuttke, leiar for EUs handelskammer i Kina. Han meiner dei økonomiske konsekvensane av koronaviruset er «langt meir ekstreme» enn dei fleste har forventa.

– Eg får rop om hjelp frå alle kantar, seier han til den tyske kringkastaren Deutsche Welle.

Til liks med representantar for andre næringslivsorganisasjonar viser Wuttke til problema som har oppstått i leveringskjedene til mange selskap. Når fabrikkar har vore nøydde til å stengje i Kina, får bedrifter i andre delar av verda etter kvart mangel på varer, delar og halvfabrikata.

Både legemiddelindustrien og andre næringar i Europa vil bli ramma frå og med mars, åtvarar Wuttke.

Sårbare punkt

Han får støtte frå Gabriel Felbermayr, leiar for tankesmia Kiel Institute for the World Economy, som meiner viruskrisa har synleggjort eit sårbart område i det globale produksjonssystemet.

Felbermayr seier òg at viruset minner han om kollapsen til banken Lehman Brothers i 2008, hendinga som utløyste finanskrisa.

Også sjeføkonom Mark Zandi i Moody's Analytics er uroleg. Han spår ein periode med global økonomisk nedgang viss spreiinga av viruset utviklar seg til ein pandemi.

– Oddsa for det er ubehageleg høge og aukande med stadig fleire smittetilfelle i Italia og Sør-Korea, seier han til nyheitsbyrået AP.

Professor Ola Grytten påpeikar òg at det er sårbare område i den internasjonale økonomien ettersom mange land, selskap og hushald har høg gjeld.

Men han minner om at det har oppstått pandemiar før – utan at konsekvensane for verdsøkonomien har vorte særleg langvarige.

