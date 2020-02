300 migrantar står ved grensa mellom Hellas og Tyrkia

utenriks

Ei anna gruppe migrantar har komme til Ayvacik ved Tyrkias vestkyst, rett over sundet frå den greske øya Lesvos, klare til ta seg over i båt. Blant flyktningane er det mange syrarar.

Ein tyrkisk tenestemann opplyste torsdag at Tyrkia ikkje lenger vil hindre flyktningar og migrantar som ønsker å reise vidare til Europa, kort etter at situasjonen i Syria eskalerte med eit angrep som kosta 33 tyrkiske soldatar livet.

Fryktar ny flyktningstraum

Tyrkia fryktar at ein ny stor flaum av flyktningar skal komme til landet frå Syria som følgje av den syriske offensiven i Idlib-provinsen. Det er allereie 3,6 millionar flyktningar og migrantar i landet, noko det er aukande misnøye med i lokalbefolkninga.

I ein serie Twitter-meldingar skulda president Recep Tayyip Erdogans pressesjef Fahrettin Altun Syrias president Bashar al-Assad for etnisk reinsing. Han skuldar han for å prøve å drive millionar av syrarar ut av Idlib-provinsen.

– Desse menneska vil prøve å flykte til Tyrkia og Europa. Det er allereie 4 millionar flyktningar i landet vårt, og vi har ikkje kapasitet eller ressursar til å sleppe inn endå ein million, skreiv han.

Fått ordre om å tre til side

I Idlib er nærare éin million menneske fordrivne frå heimane sine dei siste månadene, og mange av dei har tatt seg fram til den tyrkiske grensa, som lenge har vore hermetisk lukka.

Tyrkisk politi, grensepoliti og kystvakt har no fått ordre om å tre til side, ifølgje Reuters' kjelde.

Hellas og resten av EU fryktar ein ny straum av flyktningar frå Syria etter at rundt ein million kom seg over frå Tyrkia i 2015 før EU og Tyrkia vart samde om ein avtale for å avgrense tilstrøyminga.

