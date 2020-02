– Putin og Erdogan i telefonmøte om Idlib

utenriks

– Russland beklagar at tyrkiske soldatar er drepne i Syrias Idlib-provins og er klar til å jobbe for å sikre sikkerheita til andre soldatar i regionen, seier utanriksminister Sergej Lavrov.

Han opplyser at president Putin og president Erdogan fredag snakka saman på telefon der dei drøfta situasjonen i Idlib. Begge skal òg ha understreka behovet for at det må takast grep for å roe situasjonen.

Minst 33 tyrkiske soldatar vart natt til fredag drepne i eit syrisk luftangrep. Russland er alliert med det syriske regimet.

