Stadig fleire land førebur seg på epidemi

utenriks

– Vi står overfor ei krise, ein epidemi, som er på veg, seier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Uttalen kom han med torsdag under eit besøk ved Pitie-Salpetriere-sjukehuset i Paris, der ein fransk statsborgar tysdag døydde av covid-19-viruset. Frankrike må førebu seg på ein kraftig auke i talet på smitta, åtvara Macron. Talet på smitta i landet er no 17, og 2 personar har mista livet.

Italia er med over 500 smitta og 14 døde framleis det landet som er hardast ramma i Europa. Men både Frankrike, Tyskland og andre europeiske land innfører no kontinuerleg tiltak for å handtere spreiinga og førebu ein massesmitte.

Hundrevis i karantene i Tyskland

I Nordrhein-Westfalen i Tyskland er fleire hundre personar bedne om å halde seg heime etter at det vart påvist smitte hos ein barnehagetilsett som har delteke på eit karnevalsarrangement. Personane må halde seg innandørs i to veker, medan venner og familie leverer mat utanfor døra.

Ti nye tilfelle er stadfesta i Tyskland, der leitinga etter smitta torsdag heldt fram. Totalt er over 20 personar i landet smitta.

– Vi er ved starten av ein koronavirusepidemi i Tyskland, seier helseminister Jens Spahn.

Rammar Europas økonomi

Den europeiske økonomien kan bli hardt ramma av virusutbrotet, åtvarar det tyske industri- og handelskammeret (DIHK).

– Produksjonstapet til kinesiske og tyske selskap i Kina, omfattande reiserestriksjonar og kollaps i handelen mellom Kina og naboane i landet i Asia, kombinert med fall i turisme og varehandel, er sannsynlege scenario som kan ramme den tyske og europeiske økonomien, seier Volker Treier i DIHK.

Torsdag heldt òg frykta for konsekvensane av utbrotet fram med å herje med finansmarknadene, og både i London, Paris og Frankfurt fall dei viktigaste indeksane med rundt tre prosent i ettermiddagshandelen.

Skular blir stengde

Også utanfor Europa innfører styresmakter nye tiltak for å hindre smitte.

I Australia opplyser statsminister Scott Morrison at helsestellet er i beredskap for å handtere ein epidemi. I Japan held alle barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular mellombels stengd frå og med måndag.

– Regjeringa prioriterer helsa og tryggleiken til barn over alt anna, seier statsminister Shinzo Abe.

Sør-Korea opplyste torsdag at dei har registrert 505 nye smittetilfelle. Dermed er det fleire nye smittetilfelle i Sør-Korea enn på same tid i Kina, der det var 433. Sør-Korea opplyser at beredskapen i landet er heva til det høgaste nivået, og at ei felles militærøving med USA er avlyst.

Stoppar bønn og pilegrimsreiser

I Iran blir det meld at fredagsbønna er avlyst i Teheran og andre byar. I Irak stengjer styresmaktene skular, kinoar og andre offentlege møteplassar fram til 7. mars.

Samtidig stengjer Saudi-Arabia grensene for pilegrimar som planlegg å besøkje Mekka og Medina. I tillegg får personar frå land der viruset er påvist, ikkje lenger turistvisum.

I Noreg vart det første tilfellet stadfesta onsdag. Norske helsestyresmakter legg no planar for at så mange som 25 prosent av befolkninga kan bli smitta.

(©NPK)