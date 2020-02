Russisk TV: Tyrkiske styrkar i Syria skyt mot russiske fly

utenriks

Meldinga, som blir referert av nyheitsbyrået Reuters, er ikkje stadfesta frå andre hald. Det blir òg sagt at tyrkiske styrkar støttar opprørsgrupper i området med artilleri.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som hentar opplysningane sine frå eit nettverk av kjelder i Syria, melde tidlegare torsdag at tyrkiskstøtta opprørarar hadde teke tilbake kontrollen over den strategisk viktige byen Saraqeb i provinsen.

Dei syriske regjeringsstyrkane og allierte militsar tok med russisk flystøtte byen tidlegare i månaden.

(©NPK)