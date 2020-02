Rundt 40 menneske kan ha vorte eksponerte for det nye viruset i Sverige

utenriks

På Sahlgrenska universitetssjukehus er førebuingane i gang i tilfelle fleire er smitta.

– Eit førtitals personar kan ha vorte eksponert for smitten. Vi rustar oss internt på sjukehuset for å kunne handtere dette klokt, seier overlege Per Karlsson.

Sverige har til no registrert to tilfelle av covid-19-viruset. Det siste vart oppdaga onsdag. Pasienten er ein mann i 30-åra som vart sjuk etter å ha vore på ferie i Nord-Italia. Han tok sjølv kontakt for å bli testa og drog til sjukehuset i eigen bil.

Ifølgje Karlsson har han det etter forholda bra. Mannen er plassert i isolasjon og personalet arbeider med beskyttelsestøy, munnbind og visir.

Ventar med testing

Samtidig prøver sjukehuset å spore opp og kontakte om lag 40 personar som har hatt nær kontakt med mannen. Dei kjem til å ha telefonkontakt med helsepersonell kvar dag i fjorten dagar, og viss dei får symptom på sjukdommen, skal det takast prøvar.

Enkelte av dei blir òg tilrådd å ikkje gå på arbeid, slik at dei ikkje risikerer å føre smitten vidare.

Grunnen til at dei ikkje blir testa med ein gong, er at ein ikkje kan sjå bort frå at dei blir sjuke dagen etter at dei har gitt frå seg ein negativ prøve, opplyser smittevernlege Thomas Wahlberg.

Også i Danmark er ein mann smitta av viruset etter å ha vore på skiferie i Nord-Italia. Mannen er redaktør i TV 2 News, og før smitten vart oppdaga, gjekk han på jobb.

Det har ført til at 16 av kollegaene til redaktøren er sette i karantene, fortel TV 2.

Isolert heime

Redaktøren kom heim måndag og fekk feber onsdag. Natt til torsdag vart han stadfesta smitta, og nokre timar seinare stilte han opp til intervju med sin eigen arbeidsgivar:

– Eg har ikkje sove sidan i går, så utover at eg er litt matt, er eg òg skikkeleg trøytt, seier Jakob Tage Ramlyng heime frå si eiga stove der han sit i isolasjon.

Kona og sonen til mannen har førebels testa negativt for viruset.

– Ein skal ikkje få panikk. Ein skal vere trygg på at helsestellet vårt er klart – vi har ikkje skrudd opp for full beredskap enno, men det er vi klare til å gjere viss det blir nødvendig, seier direktør Søren Brostrøm i det danske helsetilsynet, Sundhetsstyrelsen.

(©NPK)