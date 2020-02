Oljefondet har investert i bank som blir knytt til al-Qaida

utenriks

Al Rajhi Bank blir omtala som den største islamske banken i verda og har lenge vore i søkjelyset i samband med terrorfinansiering.

Oljefondet ønskjer ikkje å kommentere søksmålet eller investeringa frå 2017 overfor NTB.

Alt i 2002 slo det føderale politiet i USA til mot avdelinga til banken i Virginia og tok beslag i store mengder dokument etter skuldingar om pengeoverføringar til organisasjonar og personar som kunne knytast til al-Qaidas terrorangrep mot USA året før.

Det vart òg gjennomført rassia hos ei rekkje andre verksemder knytt til den saudiarabiske Al Rajhi-familien i USA, og året etter fekk The Wall Street Journal tilgjenge til eit gradert CIA-notat med tittelen «Al Rajhi Bank: Conduit for Extremist Finance.»

– Høgtståande medlemmer av Al Rajhi-familien har lenge støtta islamistiske ekstremistar og veit truleg at terroristar nyttar seg av banken deira, heitte det mellom anna i notatet.

Namneliste

Grunnleggjaren og største eigaren av banken, Suleiman Abdul Aziz Al Rajhi, dukka òg opp på ei liste med namn på al-Qaidas viktigaste økonomiske bidragsytarar, funne under ransaking av ein islamistisk organisasjon i Bosnia.

Organisasjonen vart seinare sett på USAs terrorliste, og ein avhoppar frå al-Qaida gjekk god for at namnelista var rett.

Skuldingane fekk i 2005 den britiske storbanken HSBC til å bryte samarbeidet med Al Rajhi Bank, noko som vart grunngitt med bekymring for mogleg terrorfinansiering.

Fleire organisasjonar baserte i Saudi-Arabia, som hadde nytta banken, vart seinare sett på USAs terrorliste, går det fram av ein granskingsrapport frå det amerikanske Senatet, der Al Rajhi Bank blir gitt brei omtale.

Massesøksmål

Al Rajhi Bank har i alle år nekta for å ha støtta terror eller terroristar, og banken er heller aldri dømd for dette i amerikansk rett.

I 2017 vart likevel banken og fleire andre saudiarabiske verksemder gjenstand for eit massesøksmål frå over 25 amerikanske forsikringsselskap, som kravde nærare 40 milliardar kroner i erstatning for skadane etter terrorangrepa 11. september 2001.

– Utan bistand frå dei saksøkte, kunne ikkje al-Qaida ha lykkast med å planleggje, koordinere og utføre angrepa 11. september, heitte det i søksmålet, som vart omtala av mellom anna Reuters.

Same år som søksmålet vart fremja, auka Oljefondet investeringa si i banken Al Rajhi Bank frå 275 millionar til nærare 1,2 milliardar kroner, viser ei oversikt frå fondet.

Ingen kommentar

NTB har bede banken om ein kommentar til søksmålet og skuldingane, men har ikkje fått svar. Oljefondet ønskjer heller ikkje å kommentere investeringa i banken.

– Vi kommenterer dessverre ikkje enkeltinvesteringar, seier presseansvarleg Line Aaltvedt til NTB.

– Etikkrådet kommenterer ikkje kvar arbeidet står i enkeltsaker som ikkje har vorte gjenstand for ei tilråding frå rådet og dermed er offentleggjort, seier Cecilie Hellestveit, som er medlem av rådet som skal vurdere om investeringane i fondet er i tråd med dei etiske retningslinjene.

Søksmålet mot Al Rajhi Bank dreier seg om forhold som ligg fleire tiår tilbake i tid, påpeikar ho.

– Etikkrådet driv ikkje med avstraffing. Vi held oss derfor sjeldan til handlingar som ligg så langt tilbake i tid. Unntaket er dersom det er tale om eit vedvarande handlingsmønster frå eit selskap som også føregår i våre dagar, seier Hellestveit til NTB.

Anke førte fram

Ein domstol i New York avviste i 2018 massesøksmålet mot Al Rajhi bank og hevda at dei ikkje hadde jurisdiksjon i saka. Men dette vart anka, og i oktober 2019 vedtok ein føderal ankedomstol at søksmålet likevel kunne fremjast, melde Business Insurance.

Hundrevis av medlemmer av reassuranseselskapet Lloyd's of London hevdar at Al Rajhi Bank «bidrog med finansielle tenester og donasjonar til velgjerande organisasjonar som dei visste støtta al-Qaida økonomisk», heiter det i rettsavgjerda frå 2nd U.S. Circuit Court of Appeals i New York.

– Dei hevdar vidare at Al Rajhi Bank bidrog med finansielle tenester spesifikt for å fremje al-Qaidas terrorisme mot USA, heiter det vidare i rettsavgjerda.

Søksmålet er no sendt tilbake til U.S. District Court for the Southern District i New York, som skal granske om banken gav støtte til al-Qaida, kva støtte det eventuelt var snakk om, om den eventuelle støtta kan knytast direkte til terrorplanar eller angrep retta mot USA, og om banken har jurisdiksjon i saka.

– Dersom det kjem fram informasjon under saksgangen som tilseier at den påstått praksisen til banken med finansiering av al-Qaida eller andre internasjonale terrorgrupper held fram i våre dagar, vil dette naturlegvis hamne på bordet til Etikkrådet, seier Hellestveit.

