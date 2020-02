Klimaaktivistar som vil stanse utviding av Heathrow, fekk medhald

utenriks

– Vi vann! sa London-ordførar Sadiq Khan, ein av motstandarane av prosjektet, etter rettsavgjerda torsdag.

Ein ny rullebane vil medføre større CO2-utslepp viss flytrafikken aukar. Domstolen lét seg overtyde av argumenta om at dette ikkje vart tilstrekkeleg vektlagt då den britiske regjeringa godkjende prosjektet i 2018.

Regjeringa burde ha teke med i vurderinga Storbritannias forpliktingar om utsleppskutt i Parisavtalen, konkluderer domstolen.

Heathrow lufthamn varslar at ho vil anke saka vidare til Storbritannias høgsterett.

Den britiske regjeringa vil likevel ikkje anke. Statsminister Boris Johnson var tidlegare ein markant motstandar av den nye rullebanen, og i 2015, då han var ordførar i London, trua han med å leggje seg framfor bulldosarane for å hindre utvidinga.

Både omsynet til miljøet og estetiske omsyn låg bak Johnsons motstand den gongen. Kvar han står i saka i dag, som regjeringssjef, er litt meir uklart.

Friends of the Earth og andre miljøorganisasjonar står saman med lokale styresmakter i London bak søksmålet for å få stoppa den nye rullebanen.

(©NPK)