Israel godkjenner 1.800 nye busetjarheimar fire dagar før valet

Det opplyste forsvarsministeren i landet, Naftali Bennett, torsdag. Bennett tilhøyrer partiet Nye høgre, som sit i regjering saman med partiet til statsminister Benjamin Netanyahu, Likud.

Ifølgje uttalen har ein plankomité godkjent bygginga av 1.800 bueiningar.

Så seint som i januar fordømde EU Israels planar om å utvide busetjingane på Vestbreidda, som er ulovlege etter med folkeretten.

– Vi oppmodar den israelske regjeringa til å følgje folkeretten og stoppe all byggjeaktivitet i busetjingane i okkuperte område, heitte det i ei kunngjering frå EU som ein reaksjon på at Israel planla å utvide busetjingane med over 1.900 nye bustader.

Bennett avviser at bustadene er ulovlege og seier at målet er å meir enn doble talet på busetjarar i dei okkuperte områda frå dei rundt 400.000 som bur i slike busetjingar i dag.

