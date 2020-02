Stadig fleire søkjer om asyl i EU

utenriks

Det er første gongen sidan 2015 at det har vore ein auke i talet på asylsøknader.

Auken skjer òg sjølv om det var færre flyktningar som tok seg til Europa i fjor enn året før, ifølgje den nye rapporten som vart lagt fram onsdag.

– Tala viser at sjølv om vi framleis er langt under situasjonen for få år sidan, så må vi framleis vere årvakne og styrkje asylpraksisen vår, seier Easo-sjef Nina Gregori.

Den største gruppa som søkte asyl i EU i fjor, kom frå Syria, om lag 72.000. Deretter følgde afghanarar med 60.000 søknader og venezuelanarar med 45.000.

(©NPK)