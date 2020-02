Italienarar på reise møtt med frykt og fordommar

utenriks

Rundt 40 italienske turistar fekk valet mellom heimsending eller fjorten dagar i karantene då dei denne veka kom Mauritius i Indiahavet. Alle kom frå dei italienske regionane Lombardia og Veneto. Dei andre passasjerane kunne byrje ferien som normalt. Dei frå Nord-Italia vart sette på eit fly heim, skriv avisa Corriere della Sera.

Nord-Italia er så langt hardast ramma av virusutbrotet i Europa, og personar som har opphalde seg i regionen, har spreidd det nye koronaviruset til fleire andre land.

Blant dei smitta i Italia er òg ein norsk student, som no er isolert på eit sjukehus i Firenze med milde symptom.

Første tilfellet i Hellas

Onsdag måtte òg greske styresmakter konstatere at landet har registrert det første tilfellet av covid-19-viruset. Kvinna hadde vore i Nord-Italia og er no i isolasjon på eit sjukehus i Thessaloniki.

Viruset, som først vart påvist i Kina, har så langt teke livet av tolv personar i Italia, medan talet på smitta har stige til 374.

Også smitteutbrotet på den spanske øya Tenerife stammar frå Italia. Totalt er fire personar stadfesta smitta på eit hotell på den spanske øya, alle italienarar, og tysdag vart mange gjester og tilsette sette i karantene.

– Ingen panikk

Samtidig prøver EU å dempe folks frykt for å bli smitta.

– Utbrotet av det nye koronaviruset i Europa er urovekkjande, men det er ingen grunn til panikk, slo EUs helsekommissær Stella Kyriakides fast etter eit møte med Italias helseminister Roberto Speranza i Roma onsdag.

– Vi må òg vere årvakne når det gjeld feilinformasjon og desinformasjon og utsegner som nører opp under framandfrykt, villeier innbyggjarane og set spørsmålsteikn ved arbeidet til styresmaktene, la ho til.

Positiv utvikling i Kina

For første gong blir det rapportert om færre nye tilfelle av covid-19-viruset i Kina enn i resten av verda, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– I går gjekk talet på nye tilfelle som er rapporterte utanfor Kina, forbi talet på nye tilfelle i Kina for første gong, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus då han snakka til diplomatar i Genève i Sveits onsdag.

Talet på nye tilfelle i Kina tysdag var 411, medan talet i resten av verda var 427, ifølgje WHO. Det markerer eit skifte i spreiinga av koronaviruset.

Så langt er talet på smitta i Kina over 78.000, og over 2.600 er døde. I resten av verda er talet nesten 3.000 smitta og over 30 er døde.

Mange i Sør-Korea

Sør-Korea er særleg hardt ramma. Der har talet på smitta stige til 1.261, ifølgje styresmaktene i landet. Dei fleste av dei nye tilfella er i byen Daegu søraust i landet.

I alt elleve personar har så langt mista livet av viruset i Sør-Korea

Blant dei som nyleg er registrerte smitta, er ein amerikansk soldat. Han er stasjonert i Camp Caroll nær Daegu.

I ei melding frå det amerikanske forsvaret heiter det at den 23 år gamle soldaten oppheld seg i karantene i heimen sin utanfor baseområdet. Soldaten besøkte tidlegare i veka Camp Walker, som er i Daegu.

Det er no òg registrert smitte i Brasil, det første tilfellet i Latin-Amerika.

(©NPK)