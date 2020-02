Hundrevis av døde delfinar har stranda i Frankrike

utenriks

Talet er basert på ei oppteljing gjord fram til midten av februar. Delfin-døden var meir omfattande enn i same perioden i fjor, opplyser organisasjonen.

Talet på døde delfinar kan vere mykje høgare, ettersom mange truleg søkk til botnar i staden for å drive inn til land. Av dei som blir funne, har mange skadar som ser ut til å stamme frå fiskeutstyr.

Dyrevernarane meiner det er fiskerinæringa som har skulda for dei mange døde delfinane. Ein organisasjon for fiskarar i Bretagne skuldar på si side dyrevernarane for trakassering fordi dei visstnok har filma fiskarar på jobb i timevis på natta.

Tidlegare i år sette den franske regjeringa i verk ein ny plan som skal bidra til betre vern av delfinane.

(©NPK)