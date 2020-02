Første bekrefta førekomst av covid-19 i Brasil

utenriks

Det er guvernøren i São Paulo, João Doria, som stadfestar opplysningane overfor nettstaden Bnews tysdag kveld, lokal tid.

Pasienten er ein 61 år gammal brasiliansk mann som reiste til Lombardia i Nord-Italia mellom 9. og 21. februar. Han har milde teikn på sjukdom og hoste, og han er no isolert heime. Då det oppstod mistanke om at det kunne vere covid-19-smitte, vart det først tatt ein prøve av han som slo positivt ut. Også kontraprøven vart positiv og fjerna all tvil.

Styresmaktene i São Paulo sette umiddelbart beredskapsapparatet sitt inn for å hindre vidare spreiing av sjukdommen. Onsdag vil Brasils helseminister bli orientert om situasjonen.

Sjukdomstilfellet er det første som er registrert i Sør-Amerika. Frå tidlegare er 63 smittetilfelle registrerte i USA og Canada.

(©NPK)