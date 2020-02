Europeiske utanriksministrar ber om våpenkvile i Idlib-provinsen

utenriks

Utanriksministrane ber det syriske regimet og støttespelarane deira om å stoppe offensiven i Idlib-provinsen umiddelbart og igjen innrette seg etter våpenkvila som vart inngått i 2018.

Fråsegna er underskriven av utanriksministrane frå mellom anna Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark.

Bakgrunnen for oppfordringa er meldingar om store menneskelege lidingar, ein omfattande flyktningkatastrofe og rapportar om at skular har vorte ramma av angrep dei siste dagane.

– Minst 25 drepne

Tysdag vart minst ti skular trefte av angrep. Leger Uten Grenser-støtta sjukehus melder om minst 25 drepne og 80 såra i bomberegnet.

– Det finst ikkje ord for å beskrive kor grufullt det er når sivile blir offer for slike vilkårlege angrep. Dei ramma var redde og på flukt, nokre av dei var barn. Tankane våre og vår djupaste medkjensle går til familiar og venner av dei skadde og døde, uttaler Leger Uten Grenser i ei pressemelding.

Bortimot éin million menneske er drivne på flukt sidan den russiskstøtta offensiven til regimet i den opprørskontrollerte provinsen vart trappa opp i desember. Etter kvart har områda som blir kontrollerte av opprørarar, mange av dei ytterleggåande islamistar, krympa kraftig.

Erdogan vil ikkje vike

Tyrkia har sendt styrkar over grensa for å støtte allierte opprørarar. Landet har òg observasjonspostar i området i tråd med tidlegare inngått avtalar. Desse har den siste tida vorte kraftig forsterka, men har òg vorte utsette for angrep.

President Recep Tayyip Erdogan sa onsdag at han ikkje kjem til å vike ein tomme.

– Vi kjem ikkje til å ta det minste skritt tilbake i Idlib. Vi kjem utvilsamt til å presse regimet utanfor grensene vi har teikna opp, og sikre at folk kan returnere til heimane sine, sa Erdogan i ein tale i nasjonalforsamlinga.

