Disney-sjefen går av etter 15 år

utenriks

Bob Iger (69) har leidd Disney gjennom ei rekke store oppkjøp dei siste åra. Under hans leiing har selskapet femdobla seg i verdi og slukt kjente merkenamn som Star Wars, Pixar, Marvel og Fox Entertainment. Noko av det siste han gjorde var å leie Disneys etablering av ein konkurrent til strøymegiganten Netflix.

Påtroppande konsernsjef Bob Chapek er rekruttert frå eigne rekker. Han kjem frå jobben som styreleiar for mellom anna Disneys underhaldningsparkar og opplevingar.

Iger vil ikkje forlate Disney heilt. Han har kontrakt fram til 31. desember 2021 og vil i tida fram til dette ha rolla som arbeidande styreformann.

– Avgangen min har ingen annan grunn enn at eg no følte det var på tide å endre på ting, sa Iger under ein pressekonferanse tysdag.

Han kan sjå tilbake på eit ekstraordinært år for Disneys filmar med sju toppfilmar som alle har generert meir enn 1 milliard dollar i omsetning. I mars fullførte Iger dessutan oppkjøpet av Fox Entertainment etter ein langvarig prosess. Prisen på oppkjøpet enda på 71 milliardar dollar.

Ifølgje magasinet Forbes tente Iger 47,5 millionar dollar i fjor, nesten 450 millionar kroner. Lønna var likevel lågare enn i 2018 då han fekk ei total godtgjersle på 65,6 millionar dollar, noko som inkluderte ein aksjepost til ein verdi av 26,3 millionar. Disneys aksjeeigarar skal likevel ha vore misnøgd med Igers høge lønn og i mars i fjor var det semje om å kutte ein planlagt lønnsauke og kutt i bonus.

(©NPK)