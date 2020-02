utenriks

Den fengsla svenske statsborgaren og forleggaren Gui Minhai er dømd til fengsel i ti år i ein kinesisk domstol i byen Ningbo.

– Vi har heile tida vore tydelege på at vi krev at han blir sleppt fri for å kunne bli gjenforeina med dottera si og familien sin, seier Ann Linde til stasjonen.

Linde seier òg at Sverige krev å få moglegheit til å gi han den konsulære bistanden han har rett til.

