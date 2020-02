Svenske styresmakter krev at Kina slepp fri dømd forleggar

utenriks

Den fengsla svenske statsborgaren og forleggaren Gui Minhai vart dømd til fengsel i ti år i ein kinesisk domstol i byen Ningbo.

Sveriges utanriksminister Ann Linde seier til det svenske nyheitsbyrået TT at svenske styresmakter ikkje visste noko om at saka hans skulle førast for retten.

– No prøver vi å få ei offentleg stadfesting, seier Linde til TT etter at dommen vart kjent tysdag.

Gjenforeining

Til Sveriges Radio tysdag morgon seier ho at dei heile tida vore tydelege på kravet om at han skal setjast fri for å kunne bli gjenforeina med dottera si og familien sin. Linde meiner òg at det hastar med å få ein lege til å vurdere helsa til Gui Minhai.

Utanriksministeren krev òg å få moglegheit til å gi han den hjelpa han har rett til.

– Ein svensk statsborgar har rett til konsulær bistand. Kina har ikkje villa gi Sverige moglegheita til å gi dette, seier ho til TT.

Arrestert to gonger

Gui Minhai starta i 2012 eit forlag i Hongkong som gir ut bøker det kinesiske kommunistpartiet har forbode. Han vart fengsla i 2015, skulda for å ha avslørt kinesiske statsløyndommar. Seinare vart han lauslaten, før han vart arrestert igjen i 2018 då han var på veg til lege saman med to svenske diplomatar.

Han er no dømd for å ha gitt informasjon vidare til utanlandsk etterretning.

Den svenske regjeringa har kritisert kinesiske styresmakter for arrestasjonen, samtidig som Kina har reagert på måten svenske medium har omtalt saka på.

Påverkar forholdet

Ann Linde svarte tysdag morgon bekreftande på spørsmål frå Sveriges Radio om dommen påverkar forholdet mellom Kina og Sverige.

– Negativt, naturlegvis, sa ho til kanalen.

Vänsterpartiet og fleire kommentatorar har kravd at Sverige utviser den kinesiske ambassadøren. Det er ingen god idé akkurat no, synest Ann Linde. Utanriksministeren poengterer overfor TT at det diplomatiske sambandet er nødvendig for å sikre Sverige nok informasjon vidare i saka.

Trappar ned

Den kinesiske ambassaden i Sverige har ved fleire høve tatt direkte kontakt med fleire av dei største mediehusa i landet for å få dei til endre omtalar av saka.

I desember sa den kinesiske ambassadøren i Sverige Gui Congyou at Kina kjem til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjeld kultur, handel og økonomi.

I november i fjor vart Gui tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN. Dottera, som også er svensk statsborgar, har arbeidd for lauslating av faren i Sverige.

(©NPK)