Svensk forleggar dømt til fengsel i Kina

Gui Minhai (55) har sete fengsla i Kina sidan 2015. Han er no dømd til ti års fengsel og er frådømt dei politiske rettane sine i fem år, skal det gå fram av dommen.

Gui Minhai er svensk statsborgar av kinesisk opphav. I 2012 starta han eit forlag i Hongkong som utgav bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbodne. Gui vart først fengsla for å ha avslørt kinesiske statsløyndommar. Han er no dømd for å ha gitt informasjon vidare til utanlandsk etterretning.

Domstolen i den austlege byen Ningbo i Zhejiang-provinsen sa tysdag at Gui i 2018 hadde søkt om å få tilbake det kinesiske statsborgarskapet sitt, men det er ikkje klart om forleggaren hadde sagt frå seg det svenske statsborgarskapet sitt.

– Innrømte skuld

Gui erklærte seg skuldig under rettssaka og vil ikkje anke dommen, opplyste retten.

Forleggaren forsvann då han i 2015 var på reise i Thailand. Samtidig forsvann fire tilsette frå bokhandelen hans i Hongkong. Året etter stod Gui Minhau fram på kinesisk TV og erkjente at han hadde forlate Kina utan å sone ei fengselsstraff på to år for rolla si under eit aktlaust bildrap eit tiår tidlegare.

Etter at han hadde vorte lauslaten vart Gui på nytt arrestert i januar 2018 då han var på veg til ein lege i Beijing saman med to svenske diplomatar. Under eit intervju ein månad seinare kritiserte han svenske styresmakter for å bruke hans sak for å oppnå politisk gevinst. Den uavhengige forfattarorganisasjonen PEN international omtalte intervjuet som iscenesett.

Betent mellom Kina og Sverige

Den svenske regjeringa har fleire gonger kritisert kinesiske styresmakter for arrestasjonen, noko som har påverka forholdet mellom landa på fleire område. Den motsette vegen har Kina reagert på måten svenske medium har omtalt saka på og fleire gonger bede den svenske regjeringa om å gripe inn.

Det er òg avdekt at den kinesiske ambassaden i Sverige har tatt direkte kontakt med fleire av dei største mediehusa i landet for å få dei til endre omtala av saka.

I desember sa den kinesiske ambassadøren i Sverige, Gui Congyou, at Kina kjem til å trappe ned samarbeidet med Sverige, både når det gjeld kultur, handel og økonomi.

I november i fjor vart Gui tildelt Tucholsky-prisen av svenske PEN. Dottera, som også er svensk statsborgar, har arbeidd for lauslating av faren i Sverige.

