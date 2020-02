Rapport: Brannane øydela ein femdel av Australias skog

utenriks

Brannane var i år ekstra store som følgje av årelang tørke som blir knytte til klimaendringane.

Forskarar har byrja å analysere data frå katastrofen, som øydela store område søraust i Australia, for å sjå om storleiken på brannane kan henge saman med aukande temperaturar.

I ein spesialutgåve av tidsskriftet Nature Climate Change undersøker australske forskarar ulike årsaker til at omfanget har vorte så stort.

Ein av studiane viser at mellom september 2019 og januar 2020 vart rundt 5,8 millionar hektar med lauvtre svidd av i delstatane New South Wales og Victoria. Det utgjer om lag 21 prosent av dei skogkledde områda i landet, noko som betyr at brannsesongen i år er den mest øydeleggande nokosinne.

Vanlegvis går under 2 prosent av Australias skog tapt i éin brannsesong.

– Sjokkerande mykje

– Halvvegs gjennom våren 2019 forstod vi at ein veldig stor del av den austlege australske skogen kan brenne ned i denne eine sesongen, seier Matthias Boer frå Hawkesbury Institute for the Environment ved Western Sydney University til nyheitsbyrået AFP.

Han seier òg at det var sjokkerande å oppdage at prosentdelen skog som brann på berre éin sesong, var langt større enn snittet, også når det gjeld kor mykje skog som går tapt i skogbrannar elles i verda.

Tre år med tørke

Ein annan studie tar for seg den tre år lange tørken i Australias Murray-Darling-basseng, eit stort landbruksområdet søraust i landet, og samanhengen med klimaendringane.

Tørken gir meir næring til skogbrannar og gjer det vanskelegare for skogane å hente seg inn igjen etter kvar brann.

Andrew King frå University of Melbourne og kollegaene hans har sett på eit fenomen kalla Indian Ocean Dipole (IOD), som har ein direkte effekt på mengda nedbør i Australia og andre stader.

Sidan 2017 har store delar av Australia opplevd omfattande tørke, noko studien knyter til mangelen på negative IOD-hendingar – det vil seie når havoverflata er varmare enn normalt aust i Indiahavet samtidig som vatnet i vest er kjøligare. Dette er hendingar som har pleidd å føre til eit skifte i vêrmønstera, og som gjerne gir meir regn søraust i Australia, men etter kvart som havtemperaturen aukar, er negative IOD-hendingar vorte meir sjeldne.

Vêrfenomen blir meir sjeldan

Då King og resten av teamet undersøkte nedbørsstatistikken, fann dei at det vinteren 2016 var svært mykje nedbør og ein korresponderande negativ IOD-hending. Etter dette har det vore tre svært tørre vintrar, og alle er blant dei ti tørraste vintrane nokosinne.

– Med klimaendringane ligg det an til fleire positive IOD-hendingar og færre negative. Det betyr at vi kan forvente fleire tørre sesongar i Australia og kanskje verre tørkeperiodar, seier King.

Ifølgje Matthias Boer vil klimaendringane utvilsamt gjere Australia meir utsett for skogbrannar. Han ber regjeringa styrke brannberedskapen og setje i verk «raske og effektive tiltak mot klimaendringane».

(©NPK)