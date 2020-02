Kina seier at fengsla forleggjar ikkje lenger er svensk

utenriks

Tysdag vart det kjent at Gui Minhai er dømd til ti års fengsel i Kina. Same dagen vart den kinesiske ambassadøren Gui Congyou kalla inn på teppet i utanriksdepartementet i Stockholm, der dei svenske styresmaktene kravde at Gui blir sett fri, og at han skal kunne få konsulærhjelp frå Sverige.

Men same dagen gav det kinesiske utanriksdepartementet beskjed om at Gui ikkje lenger er svensk.

Kina godkjenner ikkje doble statsborgarskap. I ei skriftleg fråsegn frå det kinesiske utanriksdepartementet heiter det at Gui Minhai søkte om å få tilbake det kinesiske statsborgarskapet sitt i 2018, og at søknaden vart innvilga.

– Gui Minhai vart svensk statsborgar i 1996. I 2018 søkte Gui frivillig Kinas offentlege tryggingsstyresmakter om å få tilbake det kinesiske statsborgarskapet sitt, og søknaden vart innvilga etter lova, skriv ein talsmann for departementet.

Utanriksdepartementet i Beijing hevdar òg at svenske diplomatar ikkje kan få møte forleggjaren på grunn av virusutbrotet.

