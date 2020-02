Italiensk turist på Tenerife smitta av covid-19

utenriks

Kanariøyanes president Ángel Víctor Torres stadfestar på Twitter at eit tilfelle av det smittsame viruset er påvist på Tenerife, melder VG.

Presidenten skriv at den smitta oppheldt seg sør på øya og at dei første prøvane som vart tatt måndag kveld for å sjekke om det dreidde seg om koronavirus, slo positivt ut.

– Nye prøvar vil bli tatt i morgon i Madrid, skriv Torres, som opplyser at pasienten er isolert.

Det var turisten sjølv som sjølv bad om å bli sjekka for viruset, skriv avisa El País. Vedkommande er lege og heimehøyrande i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptom og feber.

Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbrotet av virussmitte er registrert i Europa. Måndag var talet på smitta i heile Italia opplyst å vere 229, dei aller fleste i Lombardia-regionen. Fleire byar og tettstader i området er avstengde, og det er sett i verk strenge tryggingstiltak.

Tidlegare i februar fekk òg ein annan person påvist virussmitte på Kanariøyane, den gongen på øya La Gomera. Den smitta var ein tysk statsborgar frå Bayern som sjølv hadde vorte smitta av ein kollega, som hadde med seg viruset frå episenteret i Wuhan i Kina.

