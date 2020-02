Fjerde virusoffer frå cruiseskip meldt død

utenriks

Den sjuke var ein mann i 80-åra som vart frakta frå det isolerte cruiseskipet og til sjukehus i Japan. Lokale medium melder at mannen hadde påvist smitte frå covid-19-viruset og at han døydde av lungebetennelse.

Mannen er den fjerde som har vore om bord i skipet, som er død. For to av dei har styresmaktene stadfesta at dei var smitta av det nye koronaviruset, men for dei to andre har dødsårsaka ikkje vorte kommenterte.

Minst 691 personar om bord på skipet har vorte diagnostisert som smitta av covid-19-viruset. Om lag 1.000 personar fekk løyve til å forlate skipet etter at dei hadde fullført ei karantenetid på fjorten dagar, testa negativt og ikkje hadde nokon symptom på sjukdom.

Fleire av dei har likevel testa positivt på nye prøvar som er tatt etter at dei vart sette i land.

Totalt i Japan har no 851 personar testa positivt på smitten, mellom dei dei reisande på cruiseskipet.

