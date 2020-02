Fallet held fram på børsane i Asia

utenriks

Frykt og uro over konsekvensane av spreiinga av koronaviruset covid-19 pregar finansmarknadene i verda. Måndag fall børsane etter meldingar om at viruset hadde spreidd seg til fleire land, og at fleire personar var døde òg utanfor Kina.

I Tokyo fall Nikkei-indeksen med 3,58 prosent då handelen starta tysdag. Den breiare samansette Topix-indeksen gjekk 3,53 prosent tilbake.

Også på børsane i Kina gjekk det nedover frå start tysdag, sjølv om utviklinga her ikkje var like dramatisk. Hang Seng-indeksen i Hongkong fall moderate 0,37 prosent medan Shanghai Composite Index gjekk 1,62 prosent tilbake.

Shenzhen Composite Index fall derimot meir merkbart med 2,09 prosent då handelen starta.

New York-børsane, som stengde berre nokre timar før handelen igjen opna i Japan, fall med over 3 prosent måndag på grunn av uro knytt til virusutbrotet. Også på dei europeiske børsane var det markert nedgang måndag.

I Oslo hadde hovudindeksen falle med heile 4,09 prosent til 898,40 poeng då børsen stengde måndag.

