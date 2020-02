Virusutbrotet kan føre til utsetjing av folkekongressen i Kina

utenriks

Med dei oppdaterte tala har 2.592 personar omkomne som følgje av viruset. Alle, så nær som ein av dei døde, er registrert i den hardast ramma Hubei-provinsen.

Helsestyresmaktene opplyste òg at 409 nye smittetilfelle er registrerte det siste døgnet.

Søndag melde helsestyresmaktene om at 97 menneske hadde omkomme.

Virusutbrotet rammar Kina hardt og påverkar livet til dei fleste i heile det store landet. Måndag vil regjeringa ta stilling til om den skal utsetje den årleg folkekongressen for første gong sidan kulturrevolusjonen i 1966.

Den årlege kongressen i det kinesiske kommunistpartiet samlar heile toppsjiktet i partiet, blant dei president Xi Jinping. Kongressen er formelt sett Kinas øvste statsorgan og lovgivande forsamling.

Møtest måndag

Om lag 3.000 representantar frå heile Kina deltar på kongressen som også formelt godkjenner statsbudsjettet og vedtar lover. Representantane kjem frå dei lokale folkekongressane i dei kinesiske regionane.

No har likevel mange representantar nok med kampen mot viruset i heimeregionane sine. Beijing har òg innført karantene for dei som kjem frå andre delar av Kina, noko som medfører ei rekke praktiske problem når 3.000 delegatar til kongressen skal samlast. Leiinga for det kinesiske kommunistpartiet skal heller ikkje vere lystne på å bli filma og fotograferte med ansiktsmasker all den tid dei vil prøve å gi inntrykk av å ha kontroll på situasjonen.

Sentralkomiteen i kommunistpartiet skal møtast måndag for å diskutere ei utsetjing av kongressen som etter planen skal starte 5. mars.

– Dersom ikkje situasjonen er vesentleg betre innan måndag, vil ei avgjerd om ikkje å utsetje folkekongressen vere urimeleg og gi inntrykk av ei desperat haldning frå styresmaktene for å halde oppe eit inntrykk om ein politisk normalitet som ikkje finst, seier Ling Li, professor i kinesisk politikk ved universitetet i Wien.

Lettar på isolasjonen

Samtidig med at dødstala steig måndag, signaliserte likevel styresmaktene ei viss oppmjuking i den totale isolasjonen som millionbyen Wuhan har vore halden under. Wuhan er den største byen i Hubei-provinsen og episenteret der ein meiner utbrotet av covid-19-viruset starta før jul.

Oppmjukinga går ut på at enkelte personar under bestemde føresetnader kan få løyve til å reise frå byen. Utreiseløyvet vil gjelde for personar som ikkje er bebuarar i Wuhan, dersom dei ikkje har nokon symptom på sjukdom og dei aldri har vore i kontakt med nokon sjuke, opplyser styresmaktene.

Wuhan, med sine 11 millionar innbyggarar, har vore avstengt sidan 23. januar etter at styresmaktene stansa alle transportsamband inn og ut av byen i eit forsøk på å avgrense virussmitten.

(©NPK)