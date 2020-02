Sanders villig til å møte Nord-Koreas Kim om han blir president

utenriks

– Til forskjell frå Donald Trump synest eg ikkje Kim Jong-un er ein god venn. Eg vil ikkje utveksle kjærlege brev med ein mordarisk diktator. Vladimir Putin er ingen god venn av meg, sa Sanders søndag kveld då han vart intervjua i det respekterte amerikanske nyheitsprogrammet «60 minutes» på CBS.

Sanders leier no kampen om å bli presidentkandidat for Demokratane etter eit valskred i Nevada. Då 60 prosent av stemmene var opptalt søndag, låg Sanders klart i leiinga med 46 prosent av stemmene, milevis framfor tidlegare visepresident Joe Biden med 19,6 prosent og tidlegare ordførar Pete Buttigieg med 15,3 prosent.

I intervjuet med CBS svarer Sanders bekreftande på spørsmålet om han vil gå med på å møte Nord-Koreas leiar, Kim Jong-un eller andre av USAs motstandarar dersom han blir vald til president, melder CNN.

Sitjande president Donald Trump vart den første amerikanske presidenten som har møtt Nord-Koreas leiar då han møtte Kim Jong-un 12. juni i 2018 i Singapore. Sanders støttar møtet, men han meiner presidenten ikkje var godt nok førebudd.

– Å møte motstandarane sine synest eg ikkje er ein dårleg ting. Eg trur dessverre Trump gjekk inn i møtet uførebudd, at det var ei fotomoglegheit, og at han ikkje hadde det nødvendige diplomatiske forarbeidet for at det skulle bli ein suksess, sa Sanders til intervjuaren.

(©NPK)