Malaysias statsminister går av

Partiet hans trekker seg samtidig frå samarbeidsregjeringa i landet. Avgjerda kjem etter ein turbulent helg med spekulasjonar om at regjeringa kom til å rakne.

Mahatirs utpeika arvtakar og tidlegare motstandar, Anwar Ibrahim, skuldar regjeringa for svik og meiner at ein ny regjering kan bli danna på kostnad av han.

Mahathir Mohamad og Anwar Ibrahim gjekk saman i regjering i 2018, og var samde om at Anwar skulle ta over når Mahathir trekte seg. Dei tok makta etter ein koalisjon som hadde styrt sidan 1957, då Malaysia vart lausriven frå Storbritannia.

Uroa opnar ironisk nok for at partiet til den tidlegare statsministeren, Najib Razak, kan ta tilbake makta i samarbeid med eit islamistisk parti. Najib Razak står i dag tiltalt for korrupsjon.

Ei ny regjering kan bli kunngjort måndag.

Mahathir har med sine 94 år vore det eldste statsoverhovudet i verda.

