Kraftige virus-fall på europeiske børsar

Bakgrunnen for dei kraftige børsfalla er meldingar om eit aukande tal smitta og døde i fleire land. I Italia har ytterlegare éin person mista livet, og det samla talet på døde her er no fire.

Den viktigaste aksjeindeksen i Milano hadde måndag formiddag falle over 4 prosent. I London og Frankfurt var nedgangen på høvesvis 3,4 og 3,7 prosent, og hovudindeksen på Oslo Børs hadde falle 3,5 prosent.

I Sør-Korea rasa den viktigaste aksjeindeksen ned 3,9 prosent gjennom dagen. Då aksjehandelen vart avslutta i Hongkong, hadde Hang Seng-indeksen falle 1,8 prosent.

I Shanghai var likevel utviklinga meir stabil. Kinesiske investorar har truleg vorte roa av nye tiltak som leiarskapet i landet planlegg for å styrke økonomien – mellom anna rentekutt og økonomisk støtte til områda som er ramma av epidemien.

Utanfor Kina er Sør-Korea, Iran og Italia blant landa som er hardast ramma. I Italia er politifolk med ansiktsmasker utplassert ved vegsperringar rundt fleire byar nord i landet der det er innført karantene.

