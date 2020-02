Fem døde av det nye koronaviruset i Italia

utenriks

Dei to nye dødsfalla er i Lombardia i Nord-Italia, opplyser italienske styresmakter.

Dei døde er begge menn, høvesvis 88 og 84 år gamle.

Totalt i Italia er det stadfesta 219 smittetilfelle, dei fleste av dei nord i landet.

Både utestader, skular og fleire andre offentlege institusjonar er stengde, og store området er sperra av. Rundt 50.000 innbyggarar i elleve byar er bedne om å halde seg heime. Politiet og hæren har fått ordre om å gripe inn dersom nokon prøver å forlate eller ta seg inn i dei avsperra områda.

Vegkontroll

Måndag vart trafikken på vegane inn til byen Codogno kontrollert av maskekledde politimenn. Det var her, søraust for Milano, at virusutbrotet starta i Italia. T-baner og tog som køyrde inn og ut av Milano måndag morgon, var halvfulle og prega av folk som hadde dekt til ansikta sine med masker og skjerf.

Mange kyrkjer blir framleis haldne opne, men gudstenestene er avlyste. Det er òg det verdskjente karnevalet i Venezia, ei rekke fotballkampar og også operaframsyningar på La Scala. Også arrangementa under moteveka i Milano er avlyste måndag.

Italias statsminister Giuseppe Conte seier at innbyggarane nord i landet må førebu seg på veker med husarrest i eit forsøk på å halde viruset unna. Styresmaktene ber samtidig innbyggarane roe seg og ikkje tømme butikkane for mat, medisinar og andre varer.

Halvfulle tog i rushtida

Italienske styresmakter jobbar med å spore alle rørslene til det første kjente smittetilfellet i landet. Mannen hadde sjølv ikkje vore i Kina, og personen ein først antok at hadde smitta han, har testa negativt.

Ved sida av Iran og Sør-Korea er Italia det landet som er hardast ramma av viruset utanfor Kina.

Børsen i Milano fall kraftig måndag morgon og formiddag som følgje av frykta for koronasmitten.

(©NPK)