Canadisk energiselskap skrinlegg oljesandprosjekt

Avgjerda kjem etter protestar frå urfolk og miljøaktivistar, og selskapet beklagar i eit brev til styresmaktene at dei blir nøydde til å droppe prosjektet som kunne komme canadiarane til gode. Selskapet understrekar at det har vore eit mål å kombinere økonomisk vekst med respekt for miljøet, men etterlyser samtidig eit rammeverk som gjer det mogleg.

Styresmaktene i delstaten Alberta, der prosjektet skulle ligge, skulle etter planen stemt over prosjektet denne veka.

Studiar viser at utvinninga ville ha ført til utslepp på rundt 4,1 millionar tonn karbondioksid per år. Prosjektet var berekna å koste rundt 15 milliardar amerikanske dollar og produksjonen vart anslått til rundt 260.000 fat olje per dag.

Canadas statsminister Justin Trudeau lova då han vart attvalt i fjor at landet skulle bli karbonnøytralt innan 2015.

Urfolk har tidlegare demonstrert mot ei rekke utvinningsprosjekt i Canada. Dei siste vekene har urfolk sperra toglinjer i protest mot å legge gassrøyr i område urfolka reknar som sine.

