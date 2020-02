utenriks

Avtalen skal etter planen bli skriven under 29. februar, om avtalen om valdsreduksjon i Afghanistan blir overhalden.

– Dette kan bane veg for forhandlingar mellom afghanarar, varig fred og sikre at landet aldri igjen blir eit tilfluktsområde for terroristar, seier Stoltenberg i ei fråsegn.

