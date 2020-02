Gummibåt med 91 passasjerar sakna i Middelhavet

utenriks

– Tragisk nok er den siste hypotesen at dette er endå eit usynleg forlis, seier Marta Sanchez i IOM torsdag.

Gummibåten forlét 8. februar al-Qarbouli, fem mil aust for hovudstaden Tripoli, fortel Osman Haroun. Elleve av vennene hans var om bord, blant dei den 27 år gamle fetteren hans Mohamed Idris, og Haroun har ikkje høyrt frå nokon av dei.

– Det er første gong eg har høyrt at dette har skjedd. Dei som drar ut, lèt vanlegvis høyre frå seg innan få timar. Ingen har sett restane av båten eingong, seier 29 år gamle Haroun på telefon frå kystbyen Zawiya.

Om bord skal det ha vore folk frå Sudan, Niger, Iran og Mali.

Fekk nødsamtale

Alarm Phone, som tar imot nødsamtale frå flyktningar og migrantar som treng hjelp på sjøen, ber libyske, maltesiske og italienske styresmakter om å dele informasjon om redningsoperasjonane sine den dagen båten forsvann.

Alarm Phone fekk ein nødsamtale frå ein svart gummibåt natt til 9. februar, og SOS vart òg delte med Libyas kystvakt, ein EU-støtta styrke som har fått kraftig kritikk av menneskerettsgrupper. Kystvakta brukte fem timar på å svare på nødmeldinga, før dei gav beskjed om at dei hadde sendt to skip på leiting, ifølgje Alarm Phone.

Panikk

Organisasjonen mista kontakt med båten få timar seinare etter å ha høyrt på panikken om bord. Migrantar fall i vatnet medan den søkkande båten vart full av vatn, vart Alarm Phone fortalt.

IOM kryssjekka søk- og redningsregister frå dei tre landa, men fann ikkje noko som tilseier at nokon har vore borti den svarte gummibåten. FN-organisasjonen kjem til å vente nokre dagar før dei offisielt registrerer dei 91 menneska som sakna.

Verken italienske, maltesiske eller libyske styresmakter har svart på nyheitsbyrået APs førespurnad om informasjon om redningsoperasjonane deira. EU-byrået Frontex seier dei sende ut eit fly for å søke etter den sakna båten.

Våpenembargo

Nyheita om den sakna båten kjem samtidig med at EU får kritikk for ikkje å drive redning i Middelhavet. Medlemslanda vart denne veka samde om å setje punktum for styrken som bestod utelukkande av overvakingsfly som skulle forhindre menneskesmugling. I staden skal dei no setje ut marinefartøy som skal ha i oppdrag å handheve FNs våpenembargo, i håp om å dempe krigen i Libya.

IOMs tal på såkalla spøkelsesbåtar i Middelhavet er aukande. I fjor dokumenterte kontoret sju forsvunne fartøy med til saman 417 menneske om bord, fire gonger så mange som året før.

1.700 returnerte til Libya

Osman Haroun flykta med familien frå konfliktherja Darfur i Sudan i 2016. Sidan har han budd i Libya med familien sin. Han fortel at han og fetteren fleire gonger har prøvd, men mislykkast, i å krysse Middelhavet.

Kvar gong dei prøvde, tvinga kystvakta dei tilbake til Libya. Så langt i 2020 har den libyske kystvakta plukka opp 1.700 menneske og ført dei tilbake til det nordafrikanske landet. Mange av dei blir plasserte i militsdrivne leirar der dei blir utsette for tortur og mishandling.

Fram til oktober i fjor hadde minst 19.000 menneske drukna eller forsvunne i forsøket på å dra sjøvegen frå Libya til Europa sidan 2014.

(©NPK)