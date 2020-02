Ap: Regjeringa må følgje opp FNs svarteliste

utenriks

– Eg forventar at regjeringa sørger for at Etikkrådet og Noregs Banks hovudstyre følgjer opp den nye oversikta frå FNs høgkommissær for menneskerettar og tar nødvendige avgjerder om utestenging av enkeltselskap, seier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leiar for utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

FN har publisert ei «svarteliste» over 112 selskap med verksemd knytt til israelske busetjingar. Dei fleste av dei er baserte i Israel. Ein gjennomgang NTB har gjort, viser at Statens pensjonsfond utland, betre kjent som Oljefondet, har investert over 19 milliardar kroner i 28 av desse selskapa.

Selskap utestengt i 2010

Huitfeldt viser til at Finansdepartementet under Sigbjørn Johnsens (Ap) leiing i 2010 stengde ute to israelske selskap med verksemd i israelske busetjingar frå Oljefondet.

Etikkrådet viste den gong til formuleringa til retningslinjene om «alvorlege krenkingar av individrettar i krig eller konfliktsituasjonar».

– Både Den internasjonale domstolen i Haag og FNs tryggingsråd har fastslått at bygginga av slike busetjingar er ulovlege i samsvar med fjerde Genève-konvensjon som gir vern til sivile under krig og okkupasjon, seier Huitfeldt til NTB.

Sjølvsagt

– Noregs regjering har fleire gonger slått fast at dei israelske busetjingane er ulovlege og strid mot folkeretten. Då burde det vere sjølvsagt at vi trekker ut investeringane våre frå selskap som tener pengar på folkerettsstridig fordriving av palestinarane, meiner Raudts leiar Bjørnar Moxnes.

– Noreg burde heller investere noko av oljeformuen i klimaindustrielle løysingar globalt, på ein måte som sikrar næringsutvikling og arbeidsplassar i Noreg, seier han til NTB.

Truverd

Stein Gulbrandsen, som sit i Fagforbundets arbeidsutval, meiner også at retningslinjene til Oljefondet må endrast.

– Skal Noreg ha politisk truverd som ein nasjon som tar vare på folkeretten, må Stortinget gi Oljefondet klarare signal om å kaste ut selskap som ifølgje FN profitterer på å bryte folkeretten, seier han til NTB.

– Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidlegare uttalt at ein ikkje skal bruke Oljefondet politisk. Men det er høgst politisk å investere i og støtte opp under menneskerettsbrot. Oljefondet må trekke seg ut av selskap som bidrar til ulovleg okkupasjon, seier AUFs nestleiar Astrid Hoem.

(©NPK)