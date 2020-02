USA strammar inn overfor kinesiske medium

utenriks

USAs innstramming inneber at kinesiske journalistar som jobbar for Kinas statskontrollerte medium i USA, vil bli behandla som om dei var ein del av Kinas utanriksteneste.

Kina kallar avgjerda for «urimeleg og uakseptabel».

– USA har alltid reklamert for pressefridom, men dette grip inn i og hindrar den normale verksemda til kinesiske medium i USA, sa talsmann for Kinas utanriksdepartement, Geng Shuang, på ein pressekonferanse i Beijing onsdag.

Utviser journalistar

Han sa òg at Kina kan komme til å komme med fleire reaksjonar.

Allereie same dag vart tre journalistar frå den amerikanske avisa Wall Street Journal fråtatt presseakkrediteringa og utviste. Kina grunngir avgjerda med at avisa har laga eit «rasistisk og sensasjonelt» oppslag utan å ville beklage.

To av journalistane er amerikanske statsborgarar, den tredje er australsk, og alle har fått beskjed om å forlate Kina innan fem dagar.

Meiningsytring

Den aktuelle artikkelen er ein kommentar med tittelen «Kina er Asias verkeleg sjuke mann» og er skriven av akademikaren Walter Russell Meader. I artikkelen kritiserer han kinesiske styresmakter for å legge lok på omfanget av virusutbrotet, som til no har tatt over 2.000 liv og smitta over 74.000 personar i Kina.

«Asias sjuke mann» var ei nemning som vart brukt om Kina på slutten av 1800-talet og byrjinga av 1900-talet då landet var herja av interne konfliktar som vart utnytta av vestlege land og Japan.

Oppsiktsvekkande

Kina har fleire gonger tidlegare utvist journalistar som har vore kritiske til kinesiske styresmakter. Men avgjerda om å utvise tre pressefolk frå same avis på grunn av ei meiningsytring dei ikkje sjølv har skrive, er oppsiktsvekkande.

Ein av dei utviste, Josh Chin, er nestleiar ved kontoret til avisa i Beijing. Dei to andre, Chao Deng og Philip Wen, har begge jobba som reporterar.

