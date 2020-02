Rapparen Stormzy og nykommaren Mabel til topps i Brit Awards

utenriks

London-rapparen Stormzy sikra seg prisen for beste britiske mannlege artist då den 40. utgåva av Brit Awards gjekk av stabelen tysdag kveld. Det var den andre Brit Award-prisen hans. I 2018 fekk han prisen for beste album.

I kategorien beste britiske kvinnelege artist var det nykommaren Mabel som henta heim prisen, 30 år etter at mor hennar, Neneh Cherry, vann to Brit Awards.

Den ettertrakta prisen for beste album gjekk til London-rapparen Dave for det samfunnskritiske albumet «Psychodrama». Lewis Capaldi sikra seg på si side prisane for beste nykommar og for beste låt med «Someone You Loved».

Prisen for beste internasjonale kvinnelege artist gjekk til Billie Eilish, medan Tyler, the Creator vann den mannlege kategorien der.

Eilish, som vann ei rekke prisar under Grammy-utdelinga tidlegare i februar, opptredde med tittellåten til den nye James Bond-filmen «No Time To Die».

(©NPK)