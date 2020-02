Hundrevis på veg ut av virusfast cruiseskip i Japan

utenriks

Diamond Princess har lege til kai i Yokohama sør for Tokyo sidan 5. februar, medan dei rundt 3.000 attverande menneska om bord har sete i karantene.

Alle som no får forlate skipet, har testa negativt for covid-19-viruset dei siste dagane. Planen er at cirka 500 personar skal kunne forlate skipet onsdag.

Fleire passasjerar er allereie ute av skipet. Nokre av dei gjekk om bord i bussar og drosjer, men det er ikkje klart kvar dei drar vidare.

Dei som har budd på lugar saman med personar som har vist seg å vere smitta, blir verande i karantene endå nokre dagar.

Japanske styresmakter har opplyst at det kan ta opp til tre dagar å få alle testresultata og før alle passasjerane kan få gå i land.

Kritikk mot Japan

Skipet vart sett i karantene etter at ein tidlegare passasjer viste seg å vere smitta avcovid-19-viruset då han kom til Hongkong. Etter kvart har talet på smitta stige jamt og trutt, og i alt 542 personar om bord har til no fått påvist smitten. Framleis er 169 av dei på skipet i vente på transport til sjukehus.

Japan får no kritikk både for å la passasjerar gå i land og for det kritikarar meiner har vore ei altfor slepphendt karantene om bord.

Frykta er at nokon av passasjerane, som er frå 50 ulike land, likevel skal vere smitta og bidra til at epidemien spreier seg.

Under karantenen måtte passasjerane først halde seg i lugarane. Deretter fekk dei lov til å gå ut på dekk såframt dei hadde på seg hanskar og vernemasker. Dei har òg kunna gå ut på balkongane sine der dei har prata med personar i nabolugarane utan å ha på seg vern.

Samtidig har tilsette gått rundt i fellesområde og halde fram å bruke same baderom.

Sein testing

Japan får òg kritikk for at testinga har vore så langsam at det er vanskeleg å vite når personar vart smitta. I utgangspunktet omfatta testinga berre 300 personar. På grunn av kapasitetsproblem måtte styresmaktene etter kvart hente inn hjelp frå private selskap, og dette har tatt tid.

Ein japansk professor i infeksjonssjukdommar, Kentaor Iwate, ved Kobe universitet er svært kritisk til måten karantenen har vorte gjennomført på.

– Det er svært sannsynleg at det skjedde smitteoverføring om bord, seier Iwate, som har full forståing for at andre land er bekymra.

Japanske styresmakter forsvarer seg med å seie at det ikkje fanst nokon internasjonale retningslinjer for korleis situasjonen skulle handterast, og heller ikkje for kven som har ansvaret for når folk skal kunne forlate skipet. Dei insisterer òg på at testane er svært pålitelege.

Amerikanarar flogne heim

Men fleire land er ikkje trygge på at karantenen har verka og har byrja å evakuere sine eigne statsborgarar. Over 300 amerikanarar er allereie flogne tilbake til USA der dei må vere nye fjorten dagar i karantene. 14 av dei har så langt vist seg å vere smitta.

Også Australia, Storbritannia, Canada og Hongkong planlegg å evakuere borgarane sine.

Covid-19-viruset vart først oppdaga i den kinesiske byen Wuhan i desember. Onsdag var det registrert over 74.000 smitta i Kina, og rundt 2.000 personar er døde.

Utbrotet på Diamond Princess er det største utanfor Kina.

(©NPK)