EU vil bli leiande på kunstig intelligens og dataøkonomi

Europa bør ta ei leiarrolle i både den datadrivne økonomien og innan kunstig intelligens (AI), seier kommisjonen.

– Vi vil at alle borgarar, arbeidstakarar og bedrifter skal nyte godt av digitaliseringa. Anten det betyr tryggare bilkøyring, mindre forureining eller livreddande AI i helsevesenet, seier Margrethe Vestager, som er visepresident for ein digital tidsalder.

Ursula von der Leyen seier ho vil ha «eit digitalt Europa som speglar det beste av Europa – openheit, rettferd, mangfald, demokrati og sjølvtillit».

– Europa har ei lang historie med teknologisk suksess og utvikling. Vi har ein sterk industri, og vi bryr oss om individuelle rettar og dei felles verdiane våre. Pakken vi har vedtatt i dag, knyter alt dette saman, sa ho under presentasjonen i EU-kommisjonens hovudkvarter i Brussel.

Diskusjon om regulering

Kommisjonen inviterer til debatt om moglegheiter og utfordringar ved bruk av kunstig intelligens. I ein rapport som skal leggjast til grunn for den debatten, blir det tatt til orde for å fremme utvikling av kunstig intelligens, samtidig som rettar blir tatt vare på.

– På risikoområde som helse, transport og handheving av lova, bør AI-systema sikre innsyn, sporbarheit og garantere for menneskeleg oppsyn, skriv kommisjonen onsdag. EUs regelverk skal sikre ansvarleg kunstig intelligens med mennesket i sentrum.

Det vart i denne omgangen ikkje lagt fram noko lovforslag om regulering av kunstig intelligens, som ansiktsattkjenning.

Googles toppsjef, Sundar Pichal, mante i desember EU til å trå varsamt i reguleringa av dette feltet. Facebooks Mark Zuckerberg uttrykte på si side ønske om tydelegare regulering av teknologisektoren, samtidig som selskapet hans seier meir regulering kan gå ut over innovasjonen.

Felles marknad for data

Thierry Breton, som er kommissær for EUs indre marknad, meiner unionen har alt som skal til for å bli ein leiar i den datadrivne økonomien.

– Samfunnet genererer enorme straumar av data frå næringsliv og det offentleg. Det forandrar korleis vi produserer, forbruker og lever. Eg vil at europeisk næringsliv skal bruke desse dataa til å skape verdi, seier han i samband med lanseringa.

For å oppnå dette vil han få på plass ein fellesmarknad for data og sikre fri flyt mellom næringsliv, forsking og offentleg forvaltning. Samtidig krev det regulering som sikrar tydelege og rettferdige reglar for bruk, samtidig som personvern, forbrukarrettar og konkurransereglar blir tatt vare på.

