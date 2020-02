WikiLeaks: Assange sit ikkje lenger i isolat

utenriks

På ein pressekonferanse tysdag sa WikiLeaks-talsmann Kristinn Hrafnsson at han møtte Assange for omtrent ti dagar sidan.

– Han har vorte betre takka vere press frå forsvararteamet, offentlegheita og faktisk òg andre innsette i Belmarsh Prison som har kravd at han må ut av isolasjon, sa Hrafnsson.

Pressekonferansen vart halden dagen etter publiseringa av eit ope brev frå over hundre legar og psykologar i det medisinske tidsskriftet Lancet. Dei åtvarar om at Assange i fengselet har vorte nekta skikkeleg helsehjelp og i praksis utsett for psykisk tortur.

Dei oppmodar britiske styresmakter til å stoppe den «psykologiske torturen og medisinske forsømminga av Julian Assange (…) før det er for seint».

Hemmelege dokument

– Dersom Assange skulle døy i eit britisk fengsel, noko FNs spesialrapportør for tortur har åtvara mot, vil han ha vorte torturert i hel, skriv gruppa Legar for Assange i brevet.

USA krev den 48 år gamle australske statsborgaren utlevert og meiner han braut spionasjelover då WikiLeaks publiserte store mengder hemmelege amerikanske diplomatiske og militære dokument.

Assange vart i 2010 ettersøkt av svenske styresmakter, mistenkt for valdtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Etter at britisk høgsterett fastslo at han kunne utleverast til Sverige, søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Kasta ut

I april i fjor vart WikiLeaks' grunnleggjar kasta ut av ambassaden, arrestert av britisk politi og dømt til 50 veker i fengsel for brot på kausjonsvilkåra. Samtidig vart det tatt ut spionasjetiltale mot han i USA.

I november uttalte FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, at den britiske regjeringa hadde vist forakt for Assanges rettar og integritet ved å ignorere råda frå helsepersonell som har besøkt han i fengselet i London.

Melzer meiner Assange, som levde i Ecuadors ambassade i sju år, hadde «alle symptom som er typisk for vedvarande psykisk tortur».

